В Совфеде допустили присоединение к России новых территорий

Сенатор Клишас допустил присоединение к России осенью 2022 года новых территорий

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас допустил присоединение к России осенью 2022 года новых территорий. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

По мнению сенатора, парламентарии в предстоящую сессию могут сконцентрироваться на работе по этой теме. «Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации», — написал Клишас.

Ранее сенатор предполагал, что Украина скоро лишится статуса субъекта международного права. Клишас тогда подчеркивал, что территория Украины продолжает являться «предметом переговоров».

До этого российский сенатор заявлял, что угрозы Киева атаковать Крымский мост в очередной раз показывают необходимость денацификации и демилитаризации всей территории Украины.