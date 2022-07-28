На сайте президента Зеленского появилась петиция за легализацию проституции на Украине

На Украине предложили легализовать проституцию. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на петицию, опубликованную на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Для рассмотрения главой государства инициатива должна набрать 25 тысяч голосов

Автор петиции указал, что, узаконив данный бизнес государство сможет пополнить бюджет налогами. Еще одним важным аргументом назвали возможность снизить уровень венерических заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Норвегии и в Швеции выявлены сети притонов, где большинство женщин оказались гражданками Украины. «Что интересно, женщины, которых мы встречаем, не беженки. Они не обращались за убежищем. Их подослали сюда сутенеры», — заявил инспектор Стокгольмской полиции Симон Хеггстрем. Он предположил, что на занятие проституцией гражданок Украины толкнуло обострение конфликта.