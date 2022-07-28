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Евросоюз обвинил Лаврова в распространении лжи

Представитель ЕС Стано обвинил Лаврова в распространении лжи
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Европейский союз обвинил главу МИД России Сергея Лаврова в распространении лжи и дезинформации. С претензиями в адрес российского министра выступил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

При этом Стано отказался комментировать турне Лаврова по африканским странам. «Мы не так много можем сказать по поводу комментариев о поездках представителей третьих стран в другие третьи страны», — пояснил евродипломат. Он также назвал Лаврова «представителем режима, который начал нелегальную агрессию против соседней страны».

27 июля, находясь в Эфиопии, глава МИД заявил, что следующей целью информационной, политической и экономической агрессии Запада после России станет Китай, как еще одна раздражающая западных политиков крупная держава.

Также он сказал, что странам Африки придется столкнуться с историческим выбором, так как Запад продолжает «цепляться за ускользающую перспективу однополярного мира». По его словам, западные страны хотят затормозить «объективный исторический процесс, формирование справедливого, демократического порядка».

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Николай Чигасов
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