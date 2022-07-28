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Американский военный покончил с собой в Литве

В литовском городе Клайпеда американский военный покончил с собой

Американский военнослужащий покончил с собой в Литве, пишет Delfi.

Это произошло в портовом городе Клайпеда. По данным источников издания, 30-летний военнослужащий приехал из Латвии на арендованном автомобиле и остановился в местной городской гостинице. Тело погибшего водолазы обнаружили в районе разводного моста.

Пресс-секретарь Клайпедской окружной полиции Аста Казукаускене сообщила, что расследованием инцидента занимается военная полиция.

Ранее Госдепартамент США подтвердил гибель двух американских граждан во время боевых действий на Украине. Власти находятся в контакте с семьями погибших и оказывают им всю возможную консульскую поддержку.

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Варвара Кошечкина
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