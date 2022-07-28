В ЛНР оценили возможность возобновления работы Углегорской ТЭС

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что работу Углегорской ТЭС пока возобновить невозможно

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко оценил возможность возобновления работы Углегорской теплоэлектростанции (ТЭС). По его мнению, это пока не представляется возможным из-за сохраняющейся угрозы ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его цитирует ТАСС.

«Хочу напомнить, что линия боевого соприкосновения весьма близко, и на данный момент невозможно говорить о каких-то работах на территории данного предприятия, потому что это небезопасно», — заявил Марочко.

По словам офицера НМ ЛНР, пока существует риск удара ВСУ по станции. «Они пытаются разрушить всю крупную инфраструктуру, все предприятия. Сейчас на данный момент есть ряд контрмер по данному вопросу, и мы пытаемся минимизировать нанесение ущерба данному предприятию», — сказал он.

Союзные войска взяли под контроль Углегорскую ТЭС 26 июля. Территорию предприятия с 22 мая удерживали отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).