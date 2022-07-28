Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР оценили возможность возобновления работы Углегорской ТЭС

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что работу Углегорской ТЭС пока возобновить невозможно

Фото: Artemka / Wikimedia Commons

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко оценил возможность возобновления работы Углегорской теплоэлектростанции (ТЭС). По его мнению, это пока не представляется возможным из-за сохраняющейся угрозы ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его цитирует ТАСС.

«Хочу напомнить, что линия боевого соприкосновения весьма близко, и на данный момент невозможно говорить о каких-то работах на территории данного предприятия, потому что это небезопасно», — заявил Марочко.

По словам офицера НМ ЛНР, пока существует риск удара ВСУ по станции. «Они пытаются разрушить всю крупную инфраструктуру, все предприятия. Сейчас на данный момент есть ряд контрмер по данному вопросу, и мы пытаемся минимизировать нанесение ущерба данному предприятию», — сказал он.

Союзные войска взяли под контроль Углегорскую ТЭС 26 июля. Территорию предприятия с 22 мая удерживали отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о начале штурма авдеевского укрепрайона ВСУ
Медведев высадился из вертолета на границе с Финляндией
Психолог отреагировала на заявление актера Пускепалиса о предназначении женщин
В спортзалах Германии отключат горячий душ для экономии газа
Американский производитель стекла продал бизнес в России
Армения обвинила Азербайджан в обстреле боевых позиций
Российским детям с ДЦП выдали билеты на верхние полки поезда
Starlink появится на смартфонах
Россияне стали массово жаловаться на брокеров
Spotify оштрафовали на 500 тысяч рублей за отказ локализовать данные россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.