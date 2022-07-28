Мужчина выиграл восемь миллионов рублей и не поверил в это

UPI: мужчина принял сообщение о крупном выигрыше в лотерею за письмо от мошенников

Житель американского штата Мичиган сорвал джекпот в лотерею и не поверил в это, приняв сообщение о выигрыше за письмо от мошенников. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

«Мне позвонила жена и сказала, что только что получила сообщение, в котором говорилось, что я выиграл 139,2 тысячи долларов (восемь миллионов рублей), — рассказывает 32-летний победитель, который предпочел сохранить анонимность. — Мы решили, что не стоит слишком радоваться, так как письмо могли прислать мошенники».

Когда пара позвонила в штаб-квартиру лотереи, им подтвердили, что они действительно выиграли. «Жена стала плакать, а я ходил по дому в шоке и не мог остановиться», — утверждает мужчина. По его словам, крупный выигрыш пришелся очень кстати, так как именно сейчас семья нуждается в деньгах.

Победитель отправился в штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать приз. Он рассказал представителям лотереи, что планирует на часть призовых денег съездить в отпуск, а остаток потратить на образование для своих дочерей.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии едва не лишилась крупного выигрыша, потому что спросонок приняла позвонивших ей организаторов лотереи за мошенников и бросила трубку. После звонка женщина самостоятельно проверила свой лотерейный билет и обнаружила, что действительно выиграла.