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Россиянин пойдет под суд за поножовщину в маршрутке

Жителя Магнитогорска осудят за поножовщину в маршрутке

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жителя Магнитогорска осудят за поножовщину в маршрутке — пьяный россиянин напал на пассажира, ударив его ножом в шею и живот; уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для вынесения приговора. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает URA.ru со ссылкой на прокуратуру Магнитогорска.

По данным издания, пьяный мужчина напал на другого пассажира в маршрутке №43 во время остановки: он подошел сзади к сидящему на переднем сиденье пассажиру и ударил ножом в шею. Затем агрессор выбежал на улицу, открыл пассажирскую дверь маршрутки и ударил ножом в живот этого же пассажира.

Своими действиями преступник причинил тяжкий вред здоровью пассажира, опасный для жизни, по вменяемой статье УК РФ ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске следователи заподозрили полицейских в бездействии по делу об убийстве ножом 17-летней девушки. Сотрудники СКР нашли в СМИ информацию о том, что накануне трагедии родственники погибшей неоднократно обращались в полицию из-за угроз со стороны 27-летнего фигуранта, однако правоохранители никак не отреагировали на эти жалобы.

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Леонид Микуляк
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