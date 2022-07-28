Медведев призвал укрепить граничащую с Финляндией территорию России

Зампред Совбеза Медведев призвал укрепить граничащую с Финляндией территорию Карелии

В Карелии необходимо укрепить граничащую с Финляндией территорию и инфраструктуру в целом. С таким призывом выступил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, опубликовав соответствующий пост на своей странице во «ВКонтакте».

Политик напомнил, что протяженность границы Карелии с Финляндией составляет около 800 километров. По его словам, эту территорию нужно укрепить, учитывая вступление Хельсинки в НАТО. «Речь идет не только о размещении на ней дополнительных сил и вооружений, но и о модернизации пограничной, транспортной, жилищной и социальной инфраструктуры», — заявил Медведев.

По его словам, стремление Финляндии и Швеции в НАТО говорит о том, что России необходимо менять подход к отношениям с северными соседями. Зампред Совбеза добавил, что этот вопрос обсуждался на совещании по обеспечению безопасности России на северо-западном направлении. «Будем готовиться к быстрой реакции на любые угрозы», — подчеркнул он.

Медведев добавил, что эти вопросы нужно решать быстро, параллельно развивая экономику и социальную сферу региона. Он также отдельно затронул важность развития туризма и совершенствования транспортной системы, включая воздушное движение.

Ранее Медведев призвал пересмотреть отношения с Финляндией и Швецией после их решения о вступлении в НАТО. Зампред Совбеза также заявил, что Москва симметрично ответит на расширение военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Скандинавии.