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Минобороны рассказало о действиях ВСУ при уходе из Попасной

Минобороны России заявило, что бойцы ВСУ при уходе из Попасной заливали колодцы дизелем

Фото: Александр Река / ТАСС

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отравляли колодцы при уходе из города Попасная в Луганской народной республике (ЛНР), чтобы оставить население без воды и поднять панику. Об этом сообщает Министерство обороны России со ссылкой на военного коменданта города, капитана Михаила Повельчука, пишет РИА Новости.

Отступавшие подразделения ВСУ заливали дизельным топливом колодцы в жилых домах. Более того, украинские военные отравляли колодцы, чтобы оставить жителей без воды, поднять панику и создать трудности заходившим в город союзным войскам ЛНР и России, уточнил военный комендант.

Кроме того, Повельчук рассказал, как Народная милиция ЛНР проводит разминирование в городе. По его словам, чтобы разминировать нежилые дома и улицы, специалисты составляют реестр. Если это находится в жилом доме, туда сразу же приезжает группа разминирования, добавил он.

Ранее стало известно, что командование ВСУ планирует начать контрнаступление на попаснянском направлении. По словам подполковника Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, для контратаки на данном участке фронта украинские военные намерены задействовать иностранный легион.

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Сергей Истомин
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