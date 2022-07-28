В Дагестане девушка подбросила новорожденного сына в подсобку к родственникам

Жительница Дагестана подбросила новорожденного сына в подсобное помещение к родственникам

Жительница дагестанского селения Хорель подбросила новорожденного сына в подсобное помещение к родственникам. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, к месту происшествия оперативно подоспели сотрудники МВД. Правоохранители в кратчайшие сроки доставили мальчика в медицинское учреждение.

После обследования врачи сообщили, что младенцу нет еще и суток. Позже удалось установить мать брошенного мальчика. Ею оказалась 24-летняя девушка.

Она пояснила сотрудникам полиции, что никому не рассказывала о беременности. Девушка после родов не знала, как преподнести всю ситуацию близким. В какой-то момент жительница Дагестана совсем отчаялась и оставила сына у родственников, которым очень доверяла.

Сотрудники МВД начали разбираться в других обстоятельствах произошедшего.

Ранее сумку с живым младенцем обнаружили возле одного из жилых домов на юго-востоке Москвы. Ребенка доставили в одну из московских детских больниц, столичная прокуратура организовывала проверку.