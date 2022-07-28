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Российские войска нанесли удар по девяти пунктам управления ВСУ

Минобороны России заявило о поражении девяти пунктов управления ВСУ

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удар по девяти пунктам управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 28 июля, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что были поражены пункты управления 68-й пехотно-егерской бригады в районе Павловки в Донецкой народной республике (ДНР), 53-й механизированной бригады возле Малых Щербаков в Запорожской области и 28-й механизированной бригады недалеко от Посад-Покровского в Херсонской области. Кроме того, Вооруженные силы России атаковали 173 района с военной техникой и бойцами противника.

Конашенков добавил, что также были уничтожены шесть складов с боеприпасами ВСУ в ДНР и Николаевской области.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 4515 единиц военной автомобильной спецтехники, 3207 орудий полевой артиллерии и минометов, 764 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4172 бронемашины, 359 зенитных ракетных комплексов, 1625 беспилотников, 260 самолетов и 145 вертолетов ВСУ.

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Константин Лысяков
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