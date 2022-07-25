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Минобороны показало работу расчетов зенитной ракетной системы С-300В на Украине

МО РФ показало видео работы расчетов зенитной ракетной системы С-300В в ходе спецоперации

Министерство обороны России показало на видео боевую работу расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В Западного военного округа (ЗВО) в рамках проведения спецоперации на Украине. Соответствующие кадры ведомство предоставило журналистам в понедельник, 25 июля.

В Минобороны пояснили, что комплекс предназначен для поражения баллистических и тактических ракет, крылатых ракет и постановки помех.

«Радиолокационная станция ЗРС С-300В осуществляет контроль воздушной обстановки в радиусе нескольких сотен километров. В процессе несения боевого дежурства были обнаружены воздушные цели, в том числе ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2», — пояснили в ведомстве.

Командир дивизиона С-300В отметил, что комплекс способен сопровождать одновременно до 12 воздушных целей и выдавать их точные координаты сразу нескольким пусковым установкам.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» Западного военного округа по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ведомстве рассказали, что контроль и корректировка целей, по которым наносятся удары, проводится расчетами беспилотников, которые в режиме реального времени передают результаты на командный пункт.

Анна Щербакова
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