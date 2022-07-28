Около 20 мигрантов погибли на белорусско-польской границе

Спецдокладчик ООН Моралес заявил, что на белорусско-польской границе погибли 20 мигрантов

Около 20 мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки погибли в лесу на белорусско-польской границе с начала миграционного кризиса в регионе. Об этом сообщил спецдокладчик ООН по правам мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес, пишет РИА Новости.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался после того, как в мае 2021 года президент Александр Лукашенко на фоне очередного конфликта с Западом пригрозил ослабить контроль за потоками беженцев и наркотрафиком.

Ситуация осложнилась 8 ноября 2021 года, когда с белорусской стороны туда подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих попасть в Евросоюз. Позже их разместили в транспортно-логистическом центре «Брузги». Лагерь беженцев просуществовал до 22 марта.

«Согласно различным источникам, к которым у меня был доступ, по меньшей мере 20 мигрантов погибли в лесу. Официальные данные Польши и Белоруссии о погибших не соответствуют действительности», — рассказал Моралес.

Представитель ООН подчеркнул, что в гибели нелегалов виноваты как польские, так и белорусские силовики. Он указал, что применение водометов, которое фиксировали наблюдатели, не было пропорционально действиям беженцев для прорыва границы.

Ранее стало известно, что власти Польши завершили строительство пятиметрового забора на границе страны с Белоруссией. Для строительства стены использовали 49 тысяч тонн стали. Сверху по всей длине ограждения установили колючую проволоку. Контракт на возведение ограждения был заключен на сумму 644 миллиона злотых (около 160 миллионов долларов).