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Франция и ОБСЕ запустили механизм для оценки соблюдения прав человека в России

МИД Франции сообщил о запуске совместно с ОБСЕ Московского механизма в отношении России

Фото: Unsplash.com

Франция совместно с 37 странами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) запустили так называемый Московский механизм в отношении России, применяемый для оценки соблюдения прав человека и верховенства закона. Об этом сообщил МИД республики, передает ТАСС.

«В рамках этого механизма независимая группа экспертов будет отвечать за изучение и подготовку доклада об особо серьезных угрозах в отношении обязательств, взятых на себя Россией в рамках ОБСЕ, в частности в отношении демократии, а также соблюдения прав человека и верховенства закона», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Франции добавили, что эксперты должны оценить выполнение Россией этих обязательств и выявить действия российских властей, которые привели к «нынешнему положению с правами человека и основными свободами».

В ведомстве указали, что это третий раз с начала 2022 года, когда Париж участвует в запуске Московского механизма, предыдущие два раза были связаны с «нарушением международного гуманитарного права и прав человека» в свете ситуации вокруг Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен добиться предотвращения мировой войны помощью Украине и продолжением давления на Россию.

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Марина Совина
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