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Сухогруз сел на мель в Приморском крае

В Японском море сухогруз «Нарва» с экипажем из 11 человек сел на мель

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Сухогруз «Нарва» с экипажем из 11 человек сел на мель в Приморском крае, сообщают РИА Новости.

«Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания в связи с посадкой на мель 26 июля судна "Нарва" в районе бухты Преображение Японского моря. На борту теплохода находятся 11 членов экипажа, пострадавших нет», — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Оператор судна — ООО «Си-Виктори», порт приписки — город Владивосток. Отмечается, что разлива нефтепродуктов в результате инцидента нет, экипаж цел. Активно принимаются меры по снятию сухогруза с мели.

18 июня сухогруз под флагом Камеруна из-за нарушения балластной системы попросил о помощи у берегов российского города Туапсе. На борту судна находилось 28 человек экипажа. На месте провели спасательные работы.

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Юлия Мискевич
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