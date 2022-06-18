Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Иностранный сухогруз у берегов российского города попросил о помощи

Сухогруз под флагом с 28 членами экипажа Камеруна у берегов Туапсе попросил о помощи

Сухогруз под флагом Камеруна у берегов российского города Туапсе попросил о помощи из-за нарушения балластной системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Краснодарского края.

«Туапсинский район, порт, на рейде судно под флагом Камеруна, сухогруз с фруктами, сообщил о нарушении балластной системы, крен 10 градусов, столкновений не было», — рассказал собеседник агентства. По его данным, экипаж иностранного судна своими силами пытался провести ремонт системы, на время проведения работ порт Туапсе выделил буксир для откачки воды. В 21:00 капитан сухогруза попросил буксирами довести его до причала и поставить на мель.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на борту судна находится экипаж из 28 человек. В настоящее время члены экипажа проводят работы по восстановлению балластной системы, после них судно самостоятельно продолжит ход в порт Туапсе.

Ранее маломерное судно потерпело бедствие в акватории Мотовского залива Баренцева моря в Мурманской области. В результате случившегося погибли два человека. В МЧС не стали называть точное число людей. Перевернутый катер заметили в 20 километрах от береговой линии.

Ударная волна


Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В районе Северодонецка заметили дымный гриб химического происхождения
Словакия попросила Минобороны Чехии об охране своего воздушного пространства
Иностранный сухогруз у берегов российского города попросил о помощи
ЦБ рассмотрит идею создания замены ApplePay и GooglePay
Сдавшихся в плен руководителей «Азова» этапировали в Россию
Жительница Германии предстанет перед судом за плакат в поддержку Путина
Российские «Калибры» назвали смертоносным и точным оружием
Ласицкене пожаловалась на организацию всероссийского турнира в Чебоксарах
США захотели отправить Украине еще четыре РСЗО
В сети вспомнили открытие IKEA в России в 2000 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.