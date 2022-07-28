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Обама назвал снижение ВВП США прогрессом

Американский экс-президент Обама назвал прогрессом снижение ВВП США второй квартал подряд
Барак Обама

Барак Обама. Фото: Philip Davali / Ritzau Scanpix / Reuters

Экс-президент США Барак Обама согласился с оценкой экономического развития страны действующего американского лидера Джо Байдена о правильном пути Вашингтона. В свою очередь, в личном Twitter-аккаунте Обама назвал снижение ВВП Соединенных Штатов второй квартал подряд прогрессом, необходимым для дальнейшего роста.

«Прогресс не всегда случается сразу, но он случается, и вот как он выглядит», — заявил бывший президент. По его мнению, принятие предложенных администрацией Байдена экономических инициатив снизит стоимость товаров и зависимость Вашингтона от поставок зарубежных полупроводников.

Ранее Байден заявил, что экономика страны находится на правильном пути и Штаты «пройдут через это, став сильнее и более защищенными». По мнению американского лидера, это замедление экономики неудивительно после прошлогоднего исторического роста, восстановления рабочих мест, потерянных в пандемию. «Федеральная резервная система пытается снизить инфляцию», — добавил Байден.

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Виктория Кондратьева
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