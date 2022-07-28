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Байден заявил о правильном пути экономики США на фоне снижения ВВП

Байден назвал неудивительным замедление экономики США и заявил о правильном пути
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что экономика страны находится на правильном пути и Штаты «пройдут через это, став сильнее и более защищенными». Его слова приводит РИА Новости.

Так Байден прокомментировал данные о снижающемся второй квартал подряд ВВП страны. По мнению американского лидера, это замедление экономики неудивительно после прошлогоднего исторического роста, восстановления рабочих мест, потерянных в пандемию.

«Федеральная резервная система пытается снизить инфляцию», — добавил Байден.

В середине июля сообщалось, что инфляция в США достигла нового 40-летнего максимума в июне из-за скачка цен на бензин и подорожания продуктов питания.

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Антон Похиляк
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