Работы на проекте конкурента «Газпрома» поручат неизвестной компании

«Ъ»: «Новатэк» планирует передать задачи по проекту «Арктик СПГ-2» новым подрядчикам

Компания «Новатэк», главный российский конкурент «Газпрома», планирует поручить задачи по сооружению верхних и нижних строений для первой и второй линий проекта «Арктик СПГ-2» новым подрядчикам, пишет «Коммерсантъ».

По словам источников издания, выполнявшие эти контракты инжиниринговые компании Technip и Saipem приостановили работы на проекте. Теперь подрядчиками выступают Nova energies, подконтрольная компании НИПИГАЗ, а также зарегистрированной в ОАЭ Green Energy Solutions LLC, неизвестная рынку.

СПГ-линии для завода «Арктик СПГ-2» строятся на верфи в Мурманске на основаниях гравитационного типа (ОГТ), которые позднее транспортируют к месту установки на терминале «Утренний». ОГТ представляют собой бетонные платформы, на которых будут размещены модули с оборудованием для сжижения газа.

Изначально их проектированием и отливкой занималась Saren B.V.— совместное предприятие Saipem и турецкой Renaissance Heavy Industries. За проектирование и сооружение верхних строений (самих модулей с оборудованием) отвечала французская Technip, теперь ими займется Nova energies.

Смена подрядчиков должна снизить риски влияния санкций на «Арктик СПГ-2», пояснил старший партнер K&P.LAW Александр Кукуев. Основной проблемой, по его словам, остается то, как закупить и доставить в Россию необходимое оборудование в условиях санкций ЕС, запрещающих подобные поставки.

Проекты «Новатэка» уже столкнулись с определенными сложностями в условиях ограничений. Так, в июне «Коммерсанту» стало известно, что американская компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов и, в частности, отзывает проектных инженеров с «Арктик СПГ-2». Также Baker Hughes останавливает отгрузку оборудования, в том числе газовых турбин.

