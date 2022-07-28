В США обеспокоились появлением новых ядерных держав в Азии

Экс-советник Госдепа США заявил, что в Азии растет интерес к обладанию ядерным оружием

В США серьезно обеспокоились тем, что у стран Азии растет интерес к обладанию ядерным оружием (ЯО) в целях обеспечения собственной безопасности. О вероятном появлении новых ядерных держав в азиатском регионе заявил экс-советник Госдепартамента США по стратегическим коммуникациям и профессор университета Миссури доктор Керри Картхнер, сообщает РИА Новости.

«Сегодня такие страны, как Южная Корея, интересуются возможностью получения ядерного оружия — однако не для того, чтобы сдерживать КНДР, которую она воспринимает как своего родственника, а чтобы не дать США безрассудно втянуть себя в потенциальную войну, которая ей не интересна», — заявил аналитик.

По его словам, власти Тайваня уже более 20 лет ведут программу по созданию ЯО, и об этом известно властям КНР. Он подчеркнул, что в случае успешного завершения программы, появление у Тайбэя такого мощного вооружения может «иметь катастрофические последствия для глобальной и региональной стабильности».

Также к потенциальным ядерным державам аналитик отнес Японию, которая имеет большие запасы плутония. Вкупе с успехами в разработке собственных ракетных носителей, вступление Токио в список ядерных государств является вероятным сценарием.

Ранее аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер призвала США модернизировать свою стратегию сдерживания таким образом, чтобы быть готовыми отражать возможные ядерные удары одновременно со стороны России и Китая. В то же время Геллер указала на возможность новой гонки вооружений в случае, если США продолжат наращивать ядерное оружие, что может вылиться в ответную реакцию Москвы и Пекина.