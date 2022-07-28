Бывшая «мисс Вселенная» снялась в бикини и восхитила подписчиков

Бывшая «мисс Вселенная» Оливия Калпо показала откровенные фото в бикини

Американская модель и актриса, победительница конкурсов «Мисс США — 2012» и «Мисс Вселенная — 2012» Оливия Калпо показала тело в бикини и восхитила подписчиков. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так, 30-летняя знаменитость снялась в купальнике золотистого оттенка итальянского бренда Solo Mio Swim с бретелями и завязками в обрасти бедер. Изделие состояло из топа с эффектом пуш-ап и трусов V-образной формы.

Кроме того, откровенный образ бывшей королевы красоты дополнили макияж в коричневой гамме, серьги-кольца, массивная цепочка на шее, а также стрижка каре, уложенная волнами. «Это было весело», — подписала девушка кадры из фотосессии, которая состоялась на заднем дворе ее дома в Лос-Анджелесе, как отмечает издание Daily Mail.

Пользователи сети оценили продемонстрированный моделью наряд, сделав ей комплименты. «Выглядишь потрясающе!», «Прекрасная богиня», «Красива внутри и снаружи», «Идеальная», «Королева», — написали они в комментариях под фотографиями.

В январе сообщалось, что Калпо заставили переодеться перед посадкой в самолет из-за непристойного внешнего вида. Так, представители авиакомпании American Airlines отказались пускать девушку на борт воздушного судна, если та не сменит одежду. На туристке были надеты короткие велосипедки, черный спортивный топ и длинный вязаный кардиган ниже колен. В итоге Калпо была вынуждена надеть поверх топа толстовку с длинными рукавами.