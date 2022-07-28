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США обвинили в повторении ошибки 20-летней давности

GT: США повторяют в Киеве свою ошибку 20-летней давности, которую допустили в Афганистане

Фото: Cristina Glebova / Unsplash

США повторяют на Украине свою ошибку 20-летней давности, которую допустили в Афганистане. Об этом пишет китайское издание Global Times (GT).

По словам автора материала, поставляя Киеву оружие, Вашингтон полагает, что повторяет афганский «успех». Однако итогом длившейся в течение 20 лет оккупации американскими властями Афганистана стало то, что войска Соединенных Штатов пришлось вывести из страны, бросив недавних союзников, говорится в статье.

Теперь же американские власти, столкнувшись с рекордно высокой инфляцией и неконтролируемо растущим государственным долгом, помогают Киеву как оружием и боеприпасами, так и финансово.

Ранее обозреватель издания Брендан Дауэрти заявил, что победа России на Украине станет вторым крупным поражением США после «унизительного» вывода войск из Афганистана. Он отметил, что попытки Соединенных Штатов создать дополнительные издержки для Москвы во время проведения спецоперации сделают триумф более масштабным, если Киеву не удастся осуществить решающее стратегическое отступление.

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Марина Совина
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