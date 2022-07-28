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Италия отправит новую партию оружия на Украину

Италия отправит на Украину бронированные автомобили, пулеметы и боеприпасы

Фото: Ukrainian Armed Forces General Staff / Reuters

Италия в скором времени отправит Украине новую партию оружия, среди которого должны оказаться бронированные автомобили, пулеметы и боеприпасы, пишет ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини сообщил, что вскоре будет утвержден четвертый декрет об отправке оружия Киеву. При этом список вооружений официально засекречен.

Отмечается, что согласно одобренному в парламенте документу, правительство Италии может направлять оружие на Украину до конца года. Страна уже отправила украинской стороне несколько 155-миллиметровых артиллерийских установок, при этом Киев хочет увеличить их количество, а также просит о реактивных системах залпового огня.

Кроме того, Италия в этом году увеличит военные расходы до 18 миллиардов евро, в прошлом году эта сумма составляла 16,8 миллиардf. В списке расходов — будущий истребитель шестого поколения Tempest, в разработке которого Италия участвует совместно с Великобританией и Швецией.

Ранее в июле глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо предположил, что Италия едва ли сможет продолжить поставлять оружие на Украину на фоне политического кризиса, который переживает страна.

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Антон Похиляк
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