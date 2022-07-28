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В США создадут третью политическую партию

Reuters: Бывшие демократы и республиканцы заявили о создании третьей партии в США
Эндрю Янг

Эндрю Янг. Brendan McDermid / Reuters

Бывшие члены Республиканской и Демократической партий США заявили о создании третьей политической силы в стране, сообщает Reuters. Партию создадут, чтобы обратиться к миллионам избирателей, которые встревожены, по их мнению, недееспособной двухпартийной системой Америки.

Как пишет агентство, партия будет сформирована путем слияния трех политических сил: организации «Serve America Movement», движения «Renew America Movement» и партии «Forward Party», которая основана бывшим кандидатом в президенты США от демократов Эндрю Янгом.

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«Десятки бывших чиновников от Республиканской и Демократической партий объявили в среду [27 июля] о создании новой национальной политической третьей партии, чтобы обратиться к миллионам избирателей, которые, по их словам, встревожены тем, что они считают дисфункциональной двухпартийной системой Америки», — сообщает Reuters.

Сопредседателями партии под названием «Forward (Вперед)» первоначально будут бывший губернатор штата Нью-Джерси от республиканцев Кристин Уитман и бывший кандидат в президенты от демократов Эндрю Янг.

Осенью лидеры проведут серию мероприятий в 20 городах, чтобы заручиться поддержкой электората. Официальное открытие состоится 24 сентября в Хьюстоне, а первый национальный съезд партии — следующим летом.

Уровень поддержки действий Джо Байдена на посту президента США снизился до рекордных 36 процентов. Рейтинг поддержки за все время его президентства составлял 39 процентов, при этом работу американского лидера не одобряют 59 процентов американцев. Аналогичный антирекорд был обновлен внутри Демократической партии — уровень ее поддержки опустился с 74 до 69 процентов.

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Юлия Мискевич
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