В Госдуме разъяснили принцип распределения доплат к пенсии в России

Депутат Бессараб: новые доплаты нацелены на получателей пенсии ниже прожиточного минимума

Неработающий пенсионер должен получать выплаты не ниже прожиточного минимума в регионе. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснила принцип распределения доплат член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Стало известно, что правительство направит более десяти миллиардов рублей на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом на совещании кабмина заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, деньги получат более миллиона граждан, то есть в среднем сумма выплаты составит около десяти тысяч рублей.

«По поручению нашего президента с 1 июля был увеличен на десять процентов прожиточный минимум для пенсионеров. Необходимость увеличения пенсии вызвана именно этим и выплатой так называемых социальных доплат, когда разница между прожиточным минимумом и социальной пенсией составляет пенсионную сумму и необходима поддержка со стороны регионального бюджета или федерального», — объяснила Бессараб.

Депутат напомнила, что прожиточный минимум по регионам различается, и в зависимости от этого выплачиваются пенсии и пособия.

19 360 рублей средняя пенсия по старости для неработающего пенсионера

«Но у нас есть социальные пенсии для неработающих пенсионеров, кто не выработал стаж или трудился на маленькой заработной плате, или еще по какой-то причине не выработал те необходимые коэффициенты, которые позволили бы получать пенсию на уровне среднего и выше. В этом случае пенсионер не должен страдать, а должен получать выплаты не ниже прожиточного минимума в регионе», — заключила она.

В тех случаях, когда выплата меньше, предусмотрены доплаты Светлана Бессараб депутат Госдумы

Ранее фракция «Единая Россия» выдвинула инициативу о запрете списания прожиточного минимума с пенсионеров, чей долг составляет менее 100 тысяч рублей. Законопроект позволит защитить пенсионеров как одну из самых уязвимых категорий населения. Так, в 2020 году должниками среди пенсионеров оказались более 1,3 миллионов человек.