С пенсионеров захотели запретить списывать прожиточный минимум за долги

«Известия»: в России хотят запретить списывать прожиточный минимум с пенсионеров-должников

Фракция «Единая Россия» выдвинула инициативу о запрете списания прожиточного минимума с пенсионеров, чей долг составляет менее 100 тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия».

Законопроект, который депутаты «Единой России» планируют внести 27 июля этого года, позволит защитить пенсионеров как одну из самых уязвимых категорий населения. Так, в 2020 году должниками среди пенсионеров оказались более 1,3 миллионов человек. Законопроект также поможет устранить пробел, появившийся после принятия закона о взыскании задолженности через суд или банки.

Инициативу партии поддержали в министерстве юстиции России и Федеральной службе судебных приставов (ФССП). На сегодняшний день российское законодательство позволяет взыскателю, при наличии у него исполнительного документа, обратиться к судебным приставам или в банк в случае, если сумма долга свыше 100 тысяч рублей.

Если же размер долга не превышает 100 тысяч рублей, взыскатель может получить судебный приказ в упрощенном порядке и направить его в организацию, которая периодически выплачивает должнику деньги в качестве зарплаты, стипендии или пенсии. Согласно законопроекту, при предъявлении взыскателем соответствующего документа и после удержания долгов, организация будет обязана сохранить на счете гражданина сумму, равную прожиточному минимуму.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Наталья Костенко рассказала, что им поступало много обращения от пенсионеров. «Сейчас мы подключаем Пенсионный фонд, который граждане могут попросить не взыскивать сумму прожиточного минимума», — заявила депутат. Она также отметила, что к инициативе подключают и работодателей из-за частых случаев обращения кредиторов напрямую в бухгалтерию по месту работы должника, а не к приставам.