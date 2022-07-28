Россиянин вернулся из колонии и вымогал у жертвы деньги за моральный ущерб

В Хабаровском крае 35-летнего мужчину осудят за кражи и вымогательство у пенсионерки

В Хабаровском крае суд рассмотрит дело ранее судимого 35-летнего местного жителя о кражах и вымогательстве. Об этом в четверг, 28 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным ведомства, в 2016 году мужчина напал на пенсионерку, избил ее и отобрал 55 тысяч рублей. За это он получил два года колонии, однако после выхода из мест лишения свободы он вернулся к пожилой женщине и стал требовать у нее деньги за моральный ущерб. Жертва за несколько лет отдала ему суммарно 330 тысяч рублей.

Также в апреле 2022 года россиянин в местном торговом центре нашел банковскую карту и оплачивал при помощи нее покупки. Через несколько дней он заметил кошелек с документами и деньгами и снова забрал. На этот раз сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

Правоохранители задержали вора и поместили его в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статьям 163 («Вымогательства») и 158 и («Кража») УК РФ.

