Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль заявил о необходимости избавить Украину от неонацистских настроений

Пресс-секретарь Песков заявил о необходимости избавить Украину от неонацистских настроений

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Украину нужно освобождать от проявлений неонацистских настроений. Подобные меры уже принимаются в виде специальной военной операции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства, власти поддерживают настрой на то, что необходимо в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений таких неонацистских настроений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на предложение США по обмену Бута на Грайнер и Уилана
«Одноклассники» представили крупное обновление
Минобороны заявило об уничтожении ВКС 130 бойцов ВСУ под Херсоном
Кадыров заявил о готовности чеченцев штурмовать что угодно по приказу Путина
На Украине попросят лишить престола патриарха Кирилла
На ипотеку в России выделят десятки миллиардов рублей
В соседней галактике обнаружили ультраяркий источник излучения
Россиянка из UFC решила получить американское гражданство
Кремль заявил о необходимости избавить Украину от неонацистских настроений
В Кремле прокомментировали рост заболеваемости COVID-19 в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.