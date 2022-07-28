Кремль заявил о необходимости избавить Украину от неонацистских настроений

Пресс-секретарь Песков заявил о необходимости избавить Украину от неонацистских настроений

Украину нужно освобождать от проявлений неонацистских настроений. Подобные меры уже принимаются в виде специальной военной операции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства, власти поддерживают настрой на то, что необходимо в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений таких неонацистских настроений.