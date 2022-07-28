Пресс-секретарь Байдена вышла из себя при попытке соврать журналистам

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер обозлилась из-за спора с журналистом о рецессии в США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вступила в дискуссию с журналистом и обозлилась в ответ на факты при попытке соврать о состоянии экономики США. Фрагмент ее выступления опубликован в Twitter-аккаунте RNC Research.

«Если дела идут настолько великолепно, тогда почему официальные представители Белого дома пытаются дать новое определение рецессии? Мы все знаем, что рецессия — это два последовательных квартала отрицательного роста валового внутреннего продукта», — сказал журналист, напомнив о высказываниях главы Национального экономического совета Брайана Диза, который дал подобное определение рецессии еще в 2008 году.

«Потому что это не определение. <…> Я могу говорить о том, что он сказал вчера перед всеми вами. <…> Есть много факторов, экономических факторов и индикаторов, которые следует учитывать. А я скажу, что хрестоматийное определение рецессии — не два отрицательных квартала по ВВП», — выйдя из себя заявила в ходе спора пресс-секретарь Джо Байдена.

Ранее Байден заявил, что экономика страны на фоне продолжающейся второй квартал подряд рецессии находится на правильном пути и Штаты «пройдут через это, став сильнее и более защищенными». По мнению американского лидера, это замедление экономики неудивительно после прошлогоднего исторического роста, восстановления рабочих мест, потерянных в пандемию. «Федеральная резервная система пытается снизить инфляцию», — добавил Байден.

