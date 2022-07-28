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Россиянка обвинила подростка в изнасиловании ее шестилетней дочери
В Ленобласти 35-летняя женщина обвинила подростка в изнасиловании ее шестилетней дочери
В Волховском районе Ленобласти 35-летняя женщина обвинила подростка в развращении шестилетней девочки. Об этом в четверг, 28 июля, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что россиянка обратилась в полицию 27 июля и сообщила правоохранителям, что 14-летний мальчик совершил действия сексуального характера в отношении ее дочери.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.
27 июля сообщалось, что на Ямале 53-летнего россиянина осудили на 8,5 года за совращение 19 детей через соцсети.