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Россиянка обвинила подростка в изнасиловании ее шестилетней дочери

В Ленобласти 35-летняя женщина обвинила подростка в изнасиловании ее шестилетней дочери

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Волховском районе Ленобласти 35-летняя женщина обвинила подростка в развращении шестилетней девочки. Об этом в четверг, 28 июля, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что россиянка обратилась в полицию 27 июля и сообщила правоохранителям, что 14-летний мальчик совершил действия сексуального характера в отношении ее дочери.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

27 июля сообщалось, что на Ямале 53-летнего россиянина осудили на 8,5 года за совращение 19 детей через соцсети.

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Елизавета Новикова
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