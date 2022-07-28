Две девочки попали под поезд в российском городе

Минздрав Приморья: две девочки попали под поезд во Владивостоке, одна погибла

Две девочки попали под поезд во Владивостоке на перегоне Чайка — Вторая Речка. Одна девочка погибла, вторая госпитализирована с травмами средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщили в Приморском Минздраве.

«Одна девочка погибла сразу на месте, вторая пострадавшая с травмами средней степени тяжести транспортирована в одну из больниц Владивостока», — уточнили в ведомстве. Отмечается, что состояние пациентки удовлетворительное.

Обстоятельства произошедшего не раскрываются. В пресс-службе межрегионального следственного управления на транспорте сообщили, что сейчас ведомство проверяет информацию об инциденте.

В конце июня сообщалось, что в Тамбовской области трое подростков пошли по железнодорожным путям в кафе на выпускной и погибли под колесами поезда. Они решили сократить путь и направились по железнодорожному полотну в районе станции Оборона. Там подростков настиг поезд сообщением Москва — Волгоград. Спасти несовершеннолетних не удалось, они скончались на месте от полученных травм.