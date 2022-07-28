Ведущий шоу «60 минут» назвал сходства России и США

Ведущий шоу «60 минут» Евгений Попов заявил, что Россия и США очень похожи

Ведущий шоу «60 минут» на канале «Россия 1» и депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что Россия и США очень похожи. О сходстве двух стран он порассуждал в посте для своего Telegram-канала.

Попов рассказал, что и в России, и в США федеративное устройство, мощные полномочия у президента, двухпалатный парламент. По его словам, в обеих странах есть системообразующие компании, которые важны для их жизнеобеспечения. Также, как отметил ведущий, в России и в США наблюдается серьезное влияние военного или полицейского блока.

Кроме того, Попов обратил внимание, что в обеих странах есть большой разрыв в уровне жизни богатых и бедных людей. Еще одной общей чертой России и США он назвал темп жизни в мегаполисах. Депутат объяснил, что в российских и американских больших городах темп жизни гораздо быстрее, чем в европейских.

Ранее Попов пожаловался на мошенников, которые обманывают россиян с помощью бренда программы «60 минут» в Telegram. Он заявил, что у шоу нет канала в мессенджере.