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Ведущий «России 1» пожаловался на обманывающих с помощью его шоу мошенников

Ведущий Евгений Попов заявил, что не имеет отношения к Telegram-каналу шоу «60 минут»
Евгений Попов

Евгений Попов. Кадр: «Россия 1»

Ведущий шоу «60 минут» на канале «Россия 1» и депутат Госдумы Евгений Попов пожаловался на мошенников, которые обманывают с помощью бренда программы. В посте, опубликованном в Telegram, он объяснил, что в мессенджере существует фейковый канал передачи.

«Друзья, получаю много жалоб на канал, выходящий под брендом "60 минут". Еще раз. У программы "60 минут" нет Telegram-канала», — заявил Попов. Ведущий добавил, что ни он, ни его супруга и соведущая Ольга Скабеева не имеют отношения к каналу.

«Бомбите вора жалобами и блокируйте», — призвал он читателей

Ранее в июле Попов отказался считать себя главным защитником ЛГБТ-сообщества в России. Ведущий счел, что получил такой статус после того, как раскритиковал законопроект о запрете нетрадиционных отношений. Попов объяснил, что выступил против законопроекта, потому что считает его недоработанным.

Законопроект, который устанавливает запрет на распространение сведений, содержащих пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ, внесли в Госдуму 18 июля. Документом также предлагается установить запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей. Авторами инициативы выступили депутаты от партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За Правду». Попов раскритиковал законопроект, указав на неточность и расплывчатость формулировок.

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Ксения Кривотулова
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