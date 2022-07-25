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Ведущий «России 1» отказался считать себя главным защитником ЛГБТ

Ведущий Евгений Попов отказался считать себя главным защитником ЛГБТ-сообщества в России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ведущий шоу «60 минут» на канале «Россия 1» и депутат Госдумы Евгений Попов, раскритиковавший законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, отказался считать себя главным защитником ЛГБТ-сообщества в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«За прошедшую неделю я стал чуть ли не главным защитником ЛГБТК-сообщества (буква "К" обозначает "квир" — прим. "Ленты.ру") в России», — отметил Попов.

Как объяснил Попов, он раскритиковал законопроект, потому что считает его недоработанным.

О том, что ведущий «России 1» не одобрил законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений сообщалось днем ранее. Журналист указал на его неточность и расплывчатость формулировок. В частности, он обратил внимание на то, что в законопроекте не прописано, что именно имеется в виду под «традиционными ценностями». Кроме того, телеведущий заявил, что, согласно Конституционному Суду, поправка не снимает с государства обязанности уважать различия, которые касаются в том числе и сексуальной ориентации человека.

Законопроект, который устанавливает запрет на распространение сведений, содержащих пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ, внесли на рассмотрение Госдуму 18 июля. Также документом предлагается установить запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей. Авторами инициативы выступили депутаты от партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За Правду».

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Евгения Наумова
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