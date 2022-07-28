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Стало известно о росте международных резервов России за неделю

Центробанк сообщил о росте международных резервов РФ за неделю на $1,7 млрд, до $567 млрд

Фото: Pixabay

Стало известно о росте международных резервов России за неделю на 1,7 миллиарда долларов, до 567 миллиардов. Об этом говорится в сообщении Банка России, передает ТАСС.

«Объем международных резервов по состоянию на 22 июля составил 567 миллиардов, увеличившись за неделю на 1,7 миллиарда, или на 0,3 процента, под воздействием положительной переоценки», — указали в Центробанке.

На 15 июля 2022 года объем международных резервов составлял 565,3 миллиарда долларов. Это высоколиквидные иностранные активы, которые состоят из средств в зарубежной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и монетарного золота.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий засекретить данные о золотовалютных резервах страны. Отмечается, что мера призвана не допустить попадания данных о резервах России в руки недружественных иностранных государств.

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Марина Совина
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