Авианосец США вернулся в Южно-Китайское море на фоне ситуации вокруг Тайваня

Reuters: авианосец «Рональд Рейган» и его ударная группа вернулись в Южно-Китайское море

Американский авианосец «Рональд Рейган» и его ударная группа вернулись в Южно-Китайское море после пребывания в порту Сингапура. Атомный авианосец вошел в море на фоне роста напряженности в отношениях США и Китая из-за ситуации с Тайванем и возможным визитом на остров лидера Конгресса Нэнси Пелоси, отмечает Reuters.

Седьмой флот ВМС США подтвердил возвращение авианосца в Южно-Китайское море. Представитель флота командир Хейли Симс добавила, что «Рональд Рейган» продолжает «обычные запланированные действия в рамках своего патрулирования в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

В Китае заход авианосца в море расценили как «очередную игру мускулами» со стороны США. «Становится ясно, кто представляет наибольшую угрозу для мира и стабильности в Южно-Китайском море и в азиатском регионе», — приводит агентство слова официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня.

О возвращении «Рональда Рейгана» и его ударной группы, включающей эсминец и крейсер с управляемыми ракетами, стало известно накануне, 27 июля. Группа вышла из Сингапура 25 июля. Американские военные не раскрыли свой конечный пункт назначения.