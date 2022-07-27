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США направили в сторону Тайваня авианосную группу

SCMP: США направили в сторону Тайваня авианосную группу в связи с возможным визитом Пелоси

Фото: U.S. Navy / James Hong / Reuters

США направили в сторону Тайваня авианосную группу в связи с возможным визитом на остров спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Американский атомный авианосец «Рональд Рейган» и его ударная группа, включающая эсминец и крейсер с управляемыми ракетами, вышли из Сингапура 25 июля и направились в Южно-Китайское море на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином из-за поездки спикера. Американские военные не раскрыли свой конечный пункт назначения, но маршрут приведет авианосную группу к Тайваньскому проливу, «если она продолжит движение в том же направлении».

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Ранее стало известно, что Пентагон разрабатывает план возможных мер на случай визита Пелоси на Тайвань из-за угроз Китая. Американские официальные лица не считают, что КНР может атаковать самолет Пелоси, однако предполагают, что оплошность или недоразумение могут поставить под угрозу ее безопасность. В США отметили, что военные усилят переброску сил и средств в Индо-Тихоокеанском регионе.

Республиканцы и демократы в Конгрессе США также призвали Пелоси довести дело до конца и посетить Тайвань, несмотря на предупреждения президента Джо Байдена. Белый дом предупредил Пелоси о риске во время ее возможного визита на Тайвань. На прошлой неделе должностные лица из Пентагона проинформировали спикера о том, что в регионе присутствует напряженность.

26 июля официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй заявил, что китайские военные не будут сидеть сложа руки в случае приезда Пелоси на Тайвань. Визит американского политика приведет к обострению ситуации в Тайваньском проливе.

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Анжелика Бережная
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