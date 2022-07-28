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Роспотребнадзор назвал условие для возвращения коронавирусных мер

Роспотребнадзор заявил, что коронавирусные меры могут вернуть при ухудшении эпидситуации

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Коронавирусные ограничительные меры могут вернуть в России при ухудшении эпидемиологической обстановки по COVID-19. Такое условие назвали в Роспотребнадзоре, комментарий приводится на сайте службы.

В российских регионах в настоящее время наметилась тенденция роста заболеваемости коронавирусом, пояснили в Роспотребнадзоре.

«Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Накануне заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что необходимости в возобновлении коронавирусных ограничений на федеральном уровне из-за роста заболеваемости и распространения более заразных подвариантов штамма «омикрон» нет.

По данным оперштаба на 28 июля, в России за прошедшие сутки выявили 11 515 случаев заражения коронавирусом. Такие показатели впервые были зафиксированы в стране с апреля. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 565 551.

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Анна Щербакова
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