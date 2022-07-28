Российский уголовник зарубил товарища топором из-за спора о колонии

В Архангельской области российский уголовник пойдет под суд за зарубленного топором друга

В Архангельской области предстанет перед судом обвиняемый в убийстве 48-летнего россиянина ранее судимый 63-летний уголовник. Об этом в четверг, 28 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 5 марта в частном доме деревни Шеломенская у распивавших алкоголь мужчин возник спор о колонии, в которой они оба когда-то отбывали срок. Спор перерос в конфликт, закончившийся дракой, во время которой 48-летний мужчина ударил оппонента сковородой по голове. После этого обвиняемый сходил за топором и зарубил им товарища.

Позже убийца позвонил проживавшему в соседней деревне знакомому и попросил помочь спрятать тело. Тот согласился, а после того, как увидел место, где спрятано тело, позвонил участковому и обо всем рассказал. Злоумышленник был задержан. СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство») Уголовного кодекса (УК) РФ.

12 июля сообщалось, что в Республике Саха (Якутия) три российских уголовника пойдут под суд за жестокую расправу в лесу над своим знакомым из-за обидных слов.