Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В США призвали ограничить доступ к RT и Sputnik

Посольство РФ заявило, что призывы в США ограничить RT и Sputnik противоречат свободе СМИ

Фото: Shutterstock

Сенаторы США призывают ограничить доступ к испаноязычным версиям российских СМИ RT и Sputnik в связи с расширением их аудитории. Об этом сообщило в четверг, 28 июля, посольство России в США в Telegram.

В посольстве рассказали, что американские парламентарии недовольны тем, что латиноамериканцы стали проявлять больше интереса к контенту российских СМИ. «Вашингтонские правящие круги явно раздражены тем, что благодаря качественному и оперативному новостному контенту граждане стран региона делают выбор в пользу Russia Today и Sputnik, а не подконтрольных США изданий», — говорится в заявлении.

По словам представителей российского посольства, призывами ограничить доступ к RT и Sputnik сенаторы «ставят все с ног на голову». Они подчеркнули, что лишение граждан доступа к альтернативной точке зрения «противоречит самым базовым установкам о свободе СМИ и неприемлемости цензуры», которые отстаивают власти США.

Ранее стало известно о том, что председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес, сенаторы Билл Кэсседи и Тим Кэйн призвали гендиректоров компаний Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Twitter и Telegram усилить модерацию контента, который распространяют испаноязычные версии RT и Sputnik. Соответствующая информация появилась на сайте сенатора Кэсседи. Парламентарии выразили озабоченность тем, что аудитория этих СМИ выросла на фоне ситуации на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Россия заявила об отчаянии США из-за неспособности изолировать Москву
Варшава откажется от рождественской иллюминации ради экономии энергии
Народная милиция ДНР отчиталась о потерях ВСУ
Названа стоимость отдыха в лучших отелях Турции «все включено»
Док «Адмирала Кузнецова» осушили
Западный производитель стройматериалов заявил о попытке захвата активов в России
Генпрокурор России заявил об использовании наемников из СНГ на востоке Украины
Популярный мессенджер оштрафовали в России на 1 миллион рублей
Захарова ответила на слова Зеленского о единственной наследнице Киевской Руси
В США призвали ограничить доступ к RT и Sputnik
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.