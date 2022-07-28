В США призвали ограничить доступ к RT и Sputnik

Посольство РФ заявило, что призывы в США ограничить RT и Sputnik противоречат свободе СМИ

Сенаторы США призывают ограничить доступ к испаноязычным версиям российских СМИ RT и Sputnik в связи с расширением их аудитории. Об этом сообщило в четверг, 28 июля, посольство России в США в Telegram.

В посольстве рассказали, что американские парламентарии недовольны тем, что латиноамериканцы стали проявлять больше интереса к контенту российских СМИ. «Вашингтонские правящие круги явно раздражены тем, что благодаря качественному и оперативному новостному контенту граждане стран региона делают выбор в пользу Russia Today и Sputnik, а не подконтрольных США изданий», — говорится в заявлении.

По словам представителей российского посольства, призывами ограничить доступ к RT и Sputnik сенаторы «ставят все с ног на голову». Они подчеркнули, что лишение граждан доступа к альтернативной точке зрения «противоречит самым базовым установкам о свободе СМИ и неприемлемости цензуры», которые отстаивают власти США.

Ранее стало известно о том, что председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес, сенаторы Билл Кэсседи и Тим Кэйн призвали гендиректоров компаний Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Twitter и Telegram усилить модерацию контента, который распространяют испаноязычные версии RT и Sputnik. Соответствующая информация появилась на сайте сенатора Кэсседи. Парламентарии выразили озабоченность тем, что аудитория этих СМИ выросла на фоне ситуации на Украине.