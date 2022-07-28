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На Украине задержали угрожавшего полицейским пьяного полковника СБУ

На Украине задержали пьяного полковника СБУ, который угрожал полицейским автоматом

Фото: Telegram-канал «RT на русском»

На Украине в Днепропетровской области задержали пьяного полковника Службы безопасности Украины (СБУ), ранее он угрожал полицейским автоматом. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Украинские патрульные остановили машину, за рулем которой была нетрезвая женщина, а рядом сидел ее муж. Мужчина начал нецензурно выражаться и угрожать полицейским, достав с заднего сиденья оружие. Патрульные вместе с женщиной попытались успокоить гражданина, однако вскоре полковник СБУ сел за руль и попытался скрыться. Его догнали и доставили в местный отдел полиции. Как пишут украинские СМИ, на мужчину завели уголовное дело о превышении полномочий.

20 июля сообщалось, что в Ровно на Украине полицейский из Львова попытался ограбить обменник и застрелил военнослужащего сил местной территориальной обороны.

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Василий Мека
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