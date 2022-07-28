Стало известно о засекреченности данных поступающих в вузы детей участников СВО

«Коммерсантъ»: вузы засекретили персональные данные поступающих детей участников СВО

Данные детей участников специальной военной операции (СВО) на Украине, имеющих льготы при поступлении в вузы, оказались засекречены. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание проанализировало опубликованную на порталах приемных комиссий информацию и выяснило, что в то время как обычные абитуриенты перечислены в списках на поступление по ФИО или номеру СНИЛС, дети военнослужащих проходят по неким спецномерам, которые не позволяют идентифицировать их личность.

Собеседник «Коммерсанта» в одной из приемных комиссий предположил, что такие меры безопасности могут быть связаны с попыткой не допустить утечки данных самих военнослужащих, участвующих в СВО. Другие члены приемных комиссий отметили, что не вникали в причины секретности данных этой категории абитуриентов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить установление специальных квот приема на обучение по образовательным программам высшего образования для поступления детей участников специальной военной операции, в том числе погибших.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — денацификация и демилитаризация Украины.