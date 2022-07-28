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В российском городе повесили баннеры с приказом Сталина стрелять в отступающих

В Волгограде повесили баннеры с приказом Иосифа Сталина № 227 «Ни шагу назад!»

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

В Волгограде повесили баннеры с приказом советского лидера Иосифа Сталина стрелять в отступающих. Председатель городского совета ветеранов Александр Струков объяснил их появление подготовкой к 80-летию победы в Сталинградской битве, передает РИА Новости.

Струков пояснил, что плакаты с приказом № 227 «Ни шагу назад!» установили в каждом из восьми районов российского города.

«Этот приказ жесткий, суровый, он был рожден временем, обстановкой. В августе 1942 года немцы вышли к Волге и имели численное превосходство. Сейчас город готовится к юбилею победы в Сталинградской битве», — напомнил Струков.

По его словам, баннеры установили в Волгограде по инициативе местного ветеранского сообщества.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы в Сталинградской битве.

28 июля 1942 года народный комиссар обороны СССР Иосиф Сталин выпустил приказ № 227. Более широко документ известен как «Ни шагу назад!». Он предполагал создание заградительных отрядов и штрафных частей. Этим приказом Сталин желал укрепить дисциплину в войсках и остановить продвижение немецкой армии.

В июле 1942 года складывалась критическая ситуация на южном фланге советско-германского фронта: были поражения в Крыму, под Харьковом, Воронежем. Немцы прорывались на Кавказ к нефтяным промыслам, необходимым советской военной промышленности. Переломить ход событий помогла Сталинградская битва. Известно, что по размаху, длительности и количеству участников она является одной из крупнейших во Второй мировой войне.

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Анна Щербакова
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