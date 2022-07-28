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Си Цзиньпин сделал предупреждение Байдену

Bloomberg: Си Цзиньпин предупредил Байдена, что «играющий с огнем» сам себя обожжет
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Xie Huanchi/ Globallookpress.com

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин сделал предупреждение президенту США Джо Байдену на фоне роста напряженности вокруг Тайваня и подчеркнул, что «играющий с огнем» сам себя обожжет. Об этом сообщает Bloomberg.

Лидер КНР указал, что Китай решительно настроен защищать национальный суверенитет и целостность страны в тайваньском вопросе и не признает провозглашенную независимость острова.

Байден сообщил Си Цзиньпину, что Соединенные Штаты придерживаются политики «единого Китая». При этом Bloomberg отмечает, что в заявлении Пекина этот разговор между политиками, в отличие от других звонков, не был назван конструктивным.

28 июля президент США Джо Байден созвонился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. В ходе двухчасовых телефонных переговоров лидеры обсудили отношения Вашингтона и Тайбэя в рамках концепции «одного Китая», а также украинский кризис и специальную военную операцию России на Украине.

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Марина Совина
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