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Байден созвонился с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином

Фото: Ju Peng / Global Look Press

Президент США Джо Байден созвонился с председателем Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпином. В ходе двухчасовых телефонных переговоров лидеры обсудили отношения Вашингтона и Тайбэя в рамках концепции «одного Китая», а также украинский кризис и специальную военную операцию России на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Президент Байден провел беседу с председателем КНР Си Цзиньпином, она завершилась в 10:50 (17:50 мск)», — заявил сотрудник пресс-службы Белого дома журналистам.

27 июля агентство Bloomberg сообщило, что Байден созвонится с лидером Китая Си Цзиньпином 28 июля на фоне напряженной ситуации вокруг Тайваня. По информации агентства, разговор американского главы государства с китайским коллегой станет продолжением усилий администрации по поддержанию открытых линий связи, чтобы гарантировать, что отношения между Пекином и Вашингтоном не перерастут в непреднамеренный конфликт. Позднее эту информацию подтвердили источники в Белый доме.

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Дмитрий Сотак
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