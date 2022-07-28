Зюганов согласился попробовать объединить КПРФ и «Справедливую Россию»
Глава КПРФ Геннадий Зюганов согласился на объединение с партией «Справедливая Россия — за правду» (СРЗП). Его слова приводит РИА Новости.
По словам Зюганова, он готов «попробовать» объединиться при выполнении «Справедливой Россией» одного условия — соблюдения программы КПРФ.
«Если они согласны выполнять нашу программу, давайте попробуем совместное объединение — подтягивайтесь, работайте», — заявил политик.
Глава КПРФ отметил, что в партии также готовы выслушать предложения СРЗП по программе партии. «Пусть рассматривают и вносят нам свои предложения», — подытожил Зюганов.
Ранее лидер СРЗП Сергей Миронов заявлял, что объединение с КПРФ в исторической перспективе неизбежно. Политик подчеркнул, что предложение об объединении партий «уже давно было сделано».