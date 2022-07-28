Кадыров заявил о готовности чеченцев штурмовать что угодно по приказу Путина

Кадыров заявил, что спецподразделения Чечни готовы взять штурмом любой населенный пункт

Сотрудники чеченских спецподразделений готовы по первому приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина взять штурмом любой населенный пункт. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Какие бы угрозы ни сыпали враги, сотрудников чеченских спецподразделений это никак не смутит. Посеять зерно страха в сердца воинов необъятной России за всю ее многовековую историю пытались не раз, однако враги навлекали на себя лишь их гнев. Гнев, который стирает в пыль недругов вместе с их коварными планами», — написал руководитель региона.

По словам Кадырова, «киевская верхушка» должна знать, что скоро в двери постучатся воины. «Последствия того, что вы творили на протяжении восьми долгих лет, настигнут вас. В этом можете не сомневаться», — добавил он.

В апреле глава Чечни заявил, что Вооруженные силы (ВС) России планируют начать наступление на города, села и другие населенные пункты, чтобы освободить их от «нациков» и «бандеровцев».