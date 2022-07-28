В ЛНР заявили об отправке психологов из Киева в зону СВО

Офицер НМ ЛНР: Киев отправляет в зону СВО психологов для выявления пророссийских граждан

Разведка Луганской народной республики (ЛНР) располагает информацией о том, что украинские власти направили в зону специальной военной операции (СВО) группу военных психологов с целью выявления пророссийски настроенных граждан. Об этом ТАСС рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Украинское командование отправило в зону проведения СВО большую группу военных психологов. В их задачи входит не только вопрос психологического сопровождения военнослужащих, но и работа с местным населением. Цель — выявление пророссийски настроенных граждан, а также формирование русофобских настроений в обществе», — заявил Марочко.

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