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В ЛНР заявили об отправке психологов из Киева в зону СВО

Офицер НМ ЛНР: Киев отправляет в зону СВО психологов для выявления пророссийских граждан

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Разведка Луганской народной республики (ЛНР) располагает информацией о том, что украинские власти направили в зону специальной военной операции (СВО) группу военных психологов с целью выявления пророссийски настроенных граждан. Об этом ТАСС рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Украинское командование отправило в зону проведения СВО большую группу военных психологов. В их задачи входит не только вопрос психологического сопровождения военнослужащих, но и работа с местным населением. Цель — выявление пророссийски настроенных граждан, а также формирование русофобских настроений в обществе», — заявил Марочко.

Накануне стало известно, что на Украине разрабатывают законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за получение российского паспорта. Если закон примут, наказание за приобретение гражданства России будет варьироваться от штрафа до 15 лет тюрьмы.

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Василий Мека
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