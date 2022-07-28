Птиц замуровали заживо во время капремонта дома в Крыму

В Феодосии во время капремонта в доме замуровали заживо нескольких стрижей

В крымском городе Феодосия во время капремонта в доме замуровали заживо нескольких стрижей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел на бульваре Старшинова в здании, которое было внесено в программу капремонта на 2022 год. Рабочие обшили фасад дома металлом, не заметив гнездившихся между бетонными плитами птиц. На животных обратили внимание услышавшие писк на балконе жители одной из квартир.

Несмотря на риск обрушения, крымчане разобрали свой балкон и вызволили стрижей. Отмечается, что в ловушке оказались двое взрослых птиц и несколько птенцов. Взрослые особи улетели на волю, а детенышей забрала соседка, которая умеет выхаживать пернатых.

Ранее московские строители случайно замуровали кота в мосту в Битцевском парке. Жители столицы приносили коту еду в течение нескольких дней и кормили через щель. В «Мосприроде» сообщили, что рабочие провели срочные работы по вскрытию опоры, чтобы освободить животное. Они обеспечили проход, через который кот по прозвищу Мостик выбрался наружу.