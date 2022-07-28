Названа модная замена джинсовым шортам

Модный редактор Кристен Николс назвала шорты в деловом стиле заменой джинсовым шортам

Редактор портала Who What Wear Кристен Николс назвала модную замену джинсовым шортам. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам специалистки, место данного предмета гардероба могут занять объемные шорты в деловом стиле. Изделие указанного фасона все чаще выбирают знаменитости, отметила она. Например, им отдает предпочтение супруга принца Гарри Меган Маркл.

При этом эксперт подчеркнула, что с подобными вещами можно составлять разнообразные образы, как официальные, так и более неформальные. Так, Николс посоветовала сочетать их с белыми футболками и босоножками с широкими ремнями, топами-бандо и остроносыми туфлями, а также с блейзерами и кожаными поясами.

В апреле сообщалось, что американские стилистки Джанет Ганн и Мелисса Мейерс назвали модную замену пяти устаревшим предметам гардероба. По мнению специалисток, приталенные блейзеры утратили актуальность, они порекомендовали заменить их подобными изделиями фасона оверсайз. Кроме того, они посоветовали избавиться от укороченных курток и сделать выбор в пользу легких тренчей.